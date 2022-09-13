BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.09.2022 17:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT140623T19_KESN_T0 TRT131130T14_KESN_T1
Sözleşme No
0A92BDC20014A3BF 0A92BDC20033A161
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A92BDC20014A3BF ve 0A92BDC20033A161 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062768
BIST
17:133.583
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -66,34
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:1318,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0464
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:1318,3153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1334
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:131.000,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.000,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.626.143
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.302.757
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.777.811
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.309
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.719.844
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|161.086.406
|% -9,94
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|17,86
|13.237.390.442
|% 2,00
|
|YKBNK
|9,21
|12.296.455.365
|% -4,95
|
|ISCTR
|11,63
|10.536.607.143
|% -7,33
|
|THYAO
|74,30
|9.889.105.559
|% -0,87
|
|EREGL
|32,20
|7.720.893.020
|% -3,59
|
|YKBNK
|9,21
|12.296.455.365
|% -4,95
|
|EKGYO
|4,82
|5.842.602.414
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,63
|10.536.607.143
|% -7,33
|
|AKBNK
|17,86
|13.237.390.442
|% 2,00
|
|KRDMD
|15,56
|6.530.711.466
|% 1,63
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2418
|18,2615
|% 0,25
|
|Euro
|18,3106
|18,3153
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,0185
|21,1239
|% -1,01
|
|Frank
|18,8942
|19,0081
|% -0,74
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-18,84
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-10,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|-35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|-0,55
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28VKGYO
Yüzde -8.66 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 268, 987 adet işlem
-
17:27KCHOL
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 51.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 041, 456 adet işlem
-
17:26KGYO
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 400 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 09 kaybederek (% -2.02 ) 3, 204
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, GARAN, HKTM, COSMO, ULUFA, VAKBN, RODRG, FRIGO, OYYAT, HALKB