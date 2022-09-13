BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT140623T19_KESN_T0 TRT131130T14_KESN_T1Sözleşme No0A92BDC20014A3BF 0A92BDC20033A161İşlemin Gerçekleşme Tarihi13/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A92BDC20014A3BF ve 0A92BDC20033A161 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062768BIST