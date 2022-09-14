BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.09.2022 16:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
Ektedir. (10 işlem)
Sözleşme No
Ektedir. (10 işlem)
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve işlem numaraları ekte yer alan 10 adet Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063107
BIST
16:113.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -37,58
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
16:1118,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2465
16:1118,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0865
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
16:111.001,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.001,67
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler16:09
|PAGYO
|23,12
|17.234.378
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|45.924.247
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.477.872
|% 9,99
|
|ARSAN
|5,97
|65.321.943
|% 9,94
|
|TUKAS
|12,95
|327.868.269
|% 9,93
|
|ISCTR
|10,17
|1.310.024.488
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|67.797.615
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|98.411.554
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,35
|6.294.570.898
|% -7,61
|
|ASELS
|32,68
|4.486.073.489
|% 8,93
|
|THYAO
|72,20
|3.939.160.322
|% 1,55
|
|AKBNK
|14,19
|3.089.836.298
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|2.466.972.629
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,41
|2.256.216.168
|% -8,51
|
|KRDMD
|13,35
|6.294.570.898
|% -7,61
|
|YKBNK
|7,86
|2.466.972.629
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.089.836.298
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,48
|277.086.370
|% 0,68
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2530
|18,2608
|% 0,06
|
|Euro
|18,2664
|18,2682
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0450
|21,1506
|% 0,64
|
|Frank
|18,9273
|19,0413
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8413
|4,8655
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.730
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.766
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.297
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,61
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|0,44
|
Seans Raporu
16:09
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