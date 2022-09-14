BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.09.2022 16:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
HALKB.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A92E441000E865A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A92E441000E865A numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063108
BIST
17:353.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:3518,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:3518,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0553
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:35999,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,75
|Açılış
|: 999,81
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:35
|INVEO
|23,98
|224.143.333
|% 10,00
|
|ASELS
|33,00
|5.757.541.570
|% 10,00
|
|DESA
|31,72
|39.640.850
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.297.316
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|18.301.042
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.321.355.495
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|160.483.868
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.734.998
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.217.283
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,22
|7.711.304.635
|% -8,51
|
|ASELS
|33,00
|5.757.541.570
|% 10,00
|
|THYAO
|72,30
|5.194.238.970
|% 1,69
|
|AKBNK
|14,19
|3.267.098.464
|% -9,96
|
|EREGL
|30,40
|2.825.189.448
|% -0,33
|
|EKGYO
|4,35
|2.790.692.534
|% -9,75
|
|KRDMD
|13,22
|7.711.304.635
|% -8,51
|
|YKBNK
|7,86
|2.487.092.366
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.267.098.464
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,43
|311.508.216
|% -2,72
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2376
|18,2459
|% -0,02
|
|Euro
|18,2284
|18,2487
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,0245
|21,1299
|% 0,54
|
|Frank
|18,9121
|19,0260
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% -0,05
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.756
|6.818
|2,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|0,93
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50AGESA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 763 adet işlem
-
17:49DOHOL
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 162, 821 adet işlem
-
17:47ASUZU
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 240.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 166 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 3, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 66, 310.00 milyon TL de
-
17:44EKGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 621, 444, 766 adet işlem