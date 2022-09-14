BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.09.2022 16:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A92E4420005DE7B 0A92E442001ED8A1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A92E4420005DE7B ve 0A92E442001ED8A1 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063111
BIST
16:213.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -17,82
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
16:2118,2467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
16:2118,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0580
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
16:211.000,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.000,46
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ASELS
|33,00
|4.960.229.885
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|46.110.726
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.481.013
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.234.378
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|24.232.673
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,17
|1.311.344.432
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|69.056.505
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|98.528.712
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,47
|6.587.869.042
|% -6,78
|
|ASELS
|33,00
|4.960.229.885
|% 10,00
|
|THYAO
|72,55
|4.124.467.894
|% 2,04
|
|AKBNK
|14,19
|3.187.198.715
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|2.471.403.814
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,45
|2.330.811.490
|% -7,68
|
|KRDMD
|13,47
|6.587.869.042
|% -6,78
|
|YKBNK
|7,86
|2.471.403.814
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.187.198.715
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,48
|279.922.293
|% 0,68
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2383
|18,2465
|% -0,02
|
|Euro
|18,2364
|18,2431
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,0600
|21,1656
|% 0,71
|
|Frank
|18,9261
|19,0401
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8422
|4,8665
|% 0,02
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,21
|
|Cumhuriyet
|6.730
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.766
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.297
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,61
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|0,44
|