BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.09.2022 17:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
SASA.E_PREP_T0-ON VAKBN.E_PREP_T0-ON ISCTR.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A9305C20012B03F 0A9305C200140701 0A9305C100159E99
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9305C20012B03F 0A9305C200140701 ve 0A9305C100159E99 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063379
BIST
17:283.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -64,90
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:2818,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:2818,2849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0803
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:28989,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,88
|Açılış
|: 989,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MERKO
|5,39
|75.334.701
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|699.137.295
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|33.172.058
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.289.620
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|69.817.156
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.514.034
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.838.206.468
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.096.238
|% -9,98
|
|ASELS
|34,46
|10.037.653.598
|% 4,42
|
|THYAO
|74,35
|6.127.791.226
|% 0,07
|
|KRDMD
|13,29
|4.333.823.258
|% -1,56
|
|YKBNK
|7,08
|4.086.085.960
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.440.698.152
|% -9,93
|
|EKGYO
|4,07
|2.407.282.078
|% -7,92
|
|YKBNK
|7,08
|4.086.085.960
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.440.698.152
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,29
|4.333.823.258
|% -1,56
|
|ASELS
|34,46
|10.037.653.598
|% 4,42
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2592
|18,2657
|% 0,20
|
|Euro
|18,2849
|18,2895
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9351
|21,0401
|% -0,24
|
|Frank
|18,9612
|19,0754
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8462
|4,8705
|% 0,21
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-13,69
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.703
|6.774
|-18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-2,74
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40ATATP
Yüzde -59.54 oranında düşüşle 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 301, 950 adet işlem
-
17:38ISCTR
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 207, 283 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 82 kaybederek (% -1.99 ) 3, 692
-
17:37XU100
Endeks 3, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 75, 568.00 milyon TL de
-
17:37KLRHO
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 24.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 946, 335 adet işlem