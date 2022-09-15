BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT180123T10_KESN_T0Sözleşme No0A9305C2001DAEAC 0A9305C2001D93F9 0A9305C2001D93F8 0A9305C2001D93F7 0A9305C2001DA0A7 0A9305C2001D93FAİşlemin Gerçekleşme Tarihi15/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9305C2001DAEAC 0A9305C2001D93F9 0A9305C2001D93F8 0A9305C2001D93F7 0A9305C2001DA0A7 ve 0A9305C2001D93FA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063382BIST