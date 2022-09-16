BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.09.2022 16:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
PETKM.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON TSKB.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
11 işlem için ektedir.
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve işlem numaraları ekte yer alan 11 adet Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063581
BIST
17:253.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 17,35
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:2518,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:2518,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3216
En Düşük
18,1814
17:25983,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,89
|Açılış
|: 983,83
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
984,98
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:23
|GLBMD
|13,09
|34.341.735
|% 10,00
|
|SARKY
|19,14
|96.662.905
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.190.809
|% 9,97
|
|VERTU
|30,04
|127.339.433
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|76.692.829
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.686.619.318
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|58.963.439
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.100.467
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,41
|6.728.105.014
|% -2,90
|
|ISCTR
|8,90
|5.959.309.246
|% -2,84
|
|YKBNK
|7,30
|5.621.972.753
|% 3,11
|
|ASELS
|34,38
|5.467.186.347
|% 1,54
|
|GARAN
|22,18
|4.431.779.880
|% -7,43
|
|YKBNK
|7,30
|5.621.972.753
|% 3,11
|
|ISCTR
|8,90
|5.959.309.246
|% -2,84
|
|EKGYO
|4,37
|2.694.086.730
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,41
|6.728.105.014
|% -2,90
|
|HALKB
|9,94
|2.686.619.318
|% -9,96
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2694
|18,3019
|% 0,20
|
|Euro
|18,3150
|18,3214
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,8027
|20,9070
|% -0,42
|
|Frank
|18,9176
|19,0315
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8511
|4,8754
|% 0,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|14,76
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,03
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.687
|6.755
|43,00
|
|Yarım
|3.258
|3.302
|21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,12
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|1,41
|
Seans Raporu
17:23
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 05 artarak (% 0.88 ) 3, 684
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17:38
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKBN, ATSYH
-
17:38
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SARKY, GLBMD
-
17:38XU100
Endeks 3, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 62, 216.00 milyon TL de
-
17:38ETYAT
Yüzde 6.10 oranında artışla 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 289 adet işlem