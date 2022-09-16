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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

16.09.2022 16:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
PETKM.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON TSKB.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
11 işlem için ektedir.
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/09/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve işlem numaraları ekte yer alan 11 adet Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063581


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GLBMD 13,09 34.341.735 % 10,00  
SARKY 19,14 96.662.905 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.321.995 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.190.809 % 9,97  
VERTU 30,04 127.339.433 % 9,96  
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17:23 Alış Satış %  
Dolar 18,2694 18,3019 % 0,20  
Euro 18,3150 18,3214 % 0,31  
Sterlin 20,8027 20,9070 % -0,42  
Frank 18,9176 19,0315 % -0,03  
Riyal 4,8511 4,8754 % 0,04  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.679 1.680 14,76  
Altın Gr. 984 984 6,03  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.687 6.755 43,00  
Yarım 3.258 3.302 21,00  
Çeyrek 1.634 1.651 10,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 0,29  
Gümüş Gr. 11,38 11,39 0,12  
B. Petrol 92,27 92,27 1,41  
Seans Raporu 17:23
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