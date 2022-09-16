BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.09.2022 17:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT060825T15_KESN_T1 TRDVVRKA2220_KESN_T0 TRT180625T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A932B820020BF58 0A932B820016408E 0A932B820009A8F6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A932B820020BF58 0A932B820016408E ve 0A932B820009A8F6 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063588
BIST
17:123.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 24,28
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:1218,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:1218,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
17:12983,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,59
|Açılış
|: 983,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
983,62
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:09
|GLBMD
|13,09
|29.561.856
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.310.760
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.189.037
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.799.460
|% 9,95
|
|NTHOL
|10,73
|22.603.668
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|76.441.391
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.679.701.526
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|58.367.279
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,53
|6.360.273.067
|% -1,96
|
|ISCTR
|8,93
|5.732.254.304
|% -2,51
|
|YKBNK
|7,34
|5.293.278.225
|% 3,67
|
|ASELS
|34,66
|5.287.395.599
|% 2,36
|
|GARAN
|22,26
|4.280.809.274
|% -7,10
|
|YKBNK
|7,34
|5.293.278.225
|% 3,67
|
|ISCTR
|8,93
|5.732.254.304
|% -2,51
|
|EKGYO
|4,37
|2.690.577.764
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,53
|6.360.273.067
|% -1,96
|
|HALKB
|9,94
|2.679.701.526
|% -9,96
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2847
|18,2895
|% 0,13
|
|Euro
|18,2803
|18,2889
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7843
|20,8885
|% -0,50
|
|Frank
|18,9148
|19,0288
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8521
|4,8764
|% 0,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|8,49
|
|Altın Gr.
|979
|979
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-73,00
|
|Tam
|6.657
|6.725
|13,00
|
|Yarım
|3.244
|3.287
|6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,02
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|0,60
|
Seans Raporu
17:09
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17:24MERKO
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17:23
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17:23XU100
Endeks 3, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 60, 209.00 milyon TL de
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17:22AYDEM
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