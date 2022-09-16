BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT060825T15_KESN_T1 TRDVVRKA2220_KESN_T0 TRT180625T13_KESN_T1Sözleşme No0A932B820020BF58 0A932B820016408E 0A932B820009A8F6İşlemin Gerçekleşme Tarihi16/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A932B820020BF58 0A932B820016408E ve 0A932B820009A8F6 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063588BIST