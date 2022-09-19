BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.09.2022 17:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
7 işlem için ektedir.
Sözleşme No
7 işlem için ektedir.
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve işlem numaraları ekte yer alan 7 adet Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064059
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07980,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,69
|Açılış
|: 980,78
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.181.620
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2825
|18,3075
|% 0,28
|
|Euro
|18,3316
|18,3787
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,7845
|20,8888
|% -0,01
|
|Frank
|18,8412
|18,9547
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8516
|4,8759
|% 0,16
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,78
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.674
|6.758
|46,00
|
|Yarım
|3.252
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-0,87
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 34 kaybederek (% -5.84 ) 3, 454
-
17:39VAKFN
Yüzde -8.29 oranında düşüşle 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 750, 648 adet işlem
-
17:38ZPLIB
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 33.26 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 346 adet işlem
-
17:34XU100
Endeks 3, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 52, 371.00 milyon TL de
-
17:34SKBNK
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 545, 608 adet işlem