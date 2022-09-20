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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

20.09.2022 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT060825T15_KESN_T1
Sözleşme No
0A93B9820025DF7F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/09/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A93B9820025DF7F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064280


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ISKUR 770.000,00 770.000 % 10,00  
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Altın Gr. 980 980 -4,12  
Cumhuriyet 6.645 6.745 3,00  
Tam 6.664 6.773 -16,00  
Yarım 3.247 3.299 -7,00  
Çeyrek 1.628 1.650 -4,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 -0,32  
Gümüş Gr. 11,31 11,32 -0,17  
B. Petrol 90,62 90,62 -1,38  
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