BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.09.2022 17:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
THYAO.E_PREP_T0-ON EREGL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A9394420014808E 0A939441000C6EBF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9394420014808E ve 0A939441000C6EBF numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064060
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
18:0518,2838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0468
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
18:05979,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,10
|Açılış
|: 979,05
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3031
|18,3132
|% 0,11
|
|Euro
|18,2643
|18,2838
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,7399
|20,8439
|% -0,39
|
|Frank
|18,9124
|19,0263
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8529
|4,8773
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,93
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.664
|6.773
|-16,00
|
|Yarım
|3.247
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,62
|90,62
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR