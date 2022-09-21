BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.09.2022 17:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSTATK52314_KESN_T0 TRFGDKME2212_KESN_T0
Sözleşme No
0A93DE0200130B35 0A93DE02001BD903
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A93DE0200130B35 ve 0A93DE02001BD903 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064533
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1197
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0961
18:05982,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,62
|Açılış
|: 982,63
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3264
|18,3312
|% 0,07
|
|Euro
|18,1098
|18,1339
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,7102
|20,8141
|% -0,31
|
|Frank
|18,9143
|19,0282
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8568
|4,8812
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|2,25
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.666
|6.761
|-14,00
|
|Yarım
|3.248
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,13
|
|B. Petrol
|90,04
|90,04
|-0,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem