BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.09.2022 17:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A9402020018D808 0A9402020018D807
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9402020018D808 ve 0A9402020018D807 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064700
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,1163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0873
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05986,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,35
|Açılış
|: 986,16
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3371
|18,3501
|% 0,13
|
|Euro
|18,0795
|18,1181
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6159
|20,7193
|% 0,10
|
|Frank
|18,6275
|18,7397
|% -1,39
|
|Riyal
|4,8595
|4,8839
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,76
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.772
|-24,00
|
|Yarım
|3.248
|3.306
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,52
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,80
|90,80
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem