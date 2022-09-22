BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT200923T18_KESN_T1 TRT180625T13_KESN_T1 TRT011025T16_KESN_T1 TRFGKYHA2218_KESN_T0 TRT170424T17_KESN_T0Sözleşme No0A940202001A01BF 0A940202001A0198 0A94020200223071 0A940202001F03C8 0A940202000F068Cİşlemin Gerçekleşme Tarihi22/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A940202001A01BF 0A940202001A0198 0A94020200223071 0A940202001F03C8 ve 0A940202000F068C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064704BIST