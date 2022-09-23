BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT131130T14_KESN_T1 TRFTCMDA2211_KESN_T0 TRFTCMDA2211_KESN_T1Sözleşme No0A9426820005B751 0A942682000E888D 0A942682000E9051İşlemin Gerçekleşme Tarihi23/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9426820005B751 0A942682000E888D ve 0A942682000E9051 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064995BIST