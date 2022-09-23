BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.09.2022 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT131130T14_KESN_T1 TRFTCMDA2211_KESN_T0 TRFTCMDA2211_KESN_T1
Sözleşme No
0A9426820005B751 0A942682000E888D 0A942682000E9051
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9426820005B751 0A942682000E888D ve 0A942682000E9051 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064995
BIST
17:593.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -11,77
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:5918,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0994
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4180
En Düşük
18,3035
17:5917,9037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1376
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
17:59973,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,44
|Açılış
|: 973,45
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GLBMD
|13,53
|17.113.500
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.645.610
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.539.702
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.929.998
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.215.066.637
|% 9,96
|
|OZRDN
|19,35
|30.402.423
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.580.605
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|35.509.373
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|10.446.865
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.204.226
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.763.865.774
|% -0,42
|
|SASA
|61,65
|3.187.832.706
|% 6,20
|
|SAHOL
|27,06
|1.847.132.775
|% -0,73
|
|SISE
|27,02
|1.656.841.986
|% -1,82
|
|HEKTS
|50,60
|1.655.237.608
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.481.066.320
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,48
|1.153.886.417
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,53
|1.569.078.137
|% -2,84
|
|HALKB
|7,59
|1.334.035.327
|% -2,69
|
|DOHOL
|5,29
|902.228.032
|% 0,76
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3988
|18,4180
|% 0,54
|
|Euro
|17,8912
|17,9037
|% -0,76
|
|Sterlin
|20,0282
|20,1286
|% -2,52
|
|Frank
|18,6841
|18,7967
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8783
|4,9027
|% 0,56
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-27,65
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.652
|6.767
|5,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,45
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|-4,58
|
Seans Raporu
17:59
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
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Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
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