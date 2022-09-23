BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.09.2022 17:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A94268200175BBD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A94268200175BBD numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064999
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1002
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1218
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05973,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,92
|Açılış
|: 973,97
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRPLS
|7,37
|191.561.023
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|17.154.171
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.645.610
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.992.406
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.215.454.490
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.590.935
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.411.228
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|35.569.406
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|10.454.743
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|227.227.594
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.800.829.300
|% -0,63
|
|SASA
|61,95
|3.231.741.175
|% 6,72
|
|SAHOL
|27,04
|1.863.505.199
|% -0,81
|
|SISE
|27,08
|1.675.455.695
|% -1,60
|
|HEKTS
|50,60
|1.658.906.513
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.485.987.982
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,48
|1.164.484.551
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,56
|1.576.191.285
|% -2,45
|
|HALKB
|7,55
|1.347.079.211
|% -3,21
|
|DOHOL
|5,29
|910.525.226
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4153
|18,4192
|% 0,55
|
|Euro
|17,9127
|17,9149
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,0331
|20,1336
|% -2,50
|
|Frank
|18,6704
|18,7829
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8777
|4,9021
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,48
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.237
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,42
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-4,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
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