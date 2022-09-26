BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.09.2022 16:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
KOZAL.E_PREP_T0-ON ODAS.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A949042001A05CE 0A949042000E2B99 0A949042000E3E30 0A949042000F2DDD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A949042001A05CE 0A949042000E2B99 0A949042000E3E30 ve 0A949042000F2DDD numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065284
BIST
17:593.259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -23,05
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:5918,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0452
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:5917,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:59975,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,62
|Açılış
|: 975,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|USAK
|3,74
|171.526.121
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|479.452.921
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.447.560
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|58.439.650
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.527.149
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.176.611
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.164.531
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.247.710
|% -9,97
|
|THYAO
|69,35
|3.337.852.136
|% -2,12
|
|SASA
|66,10
|3.334.381.984
|% 6,79
|
|VESTL
|37,04
|2.857.059.813
|% 3,58
|
|ISCTR
|7,66
|2.365.613.994
|% -2,17
|
|YKBNK
|6,91
|2.309.884.398
|% -0,43
|
|YKBNK
|6,91
|2.309.884.398
|% -0,43
|
|ISCTR
|7,66
|2.365.613.994
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,94
|1.232.066.482
|% -0,76
|
|ZOREN
|4,28
|1.176.479.548
|% -4,25
|
|SKBNK
|2,28
|537.960.789
|% -9,88
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4444
|18,4592
|% 0,25
|
|Euro
|17,8262
|17,8670
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,8508
|19,9503
|% -0,39
|
|Frank
|18,5449
|18,6566
|% -0,71
|
|Riyal
|4,8916
|4,9162
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,40
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.646
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.233
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,06
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,94
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de