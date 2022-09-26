BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.09.2022 16:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD070432T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A949042000B4AB1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A949042000B4AB1 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065287
BIST
16:513.242
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -39,18
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
16:5118,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
16:5117,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
16:51975,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,54
|Açılış
|: 975,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler16:49
|GRNYO
|4,62
|7.314.826
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|368.789.705
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.350.014
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.789.394
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|183.526.943
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.281.472
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.563.079
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.123.219
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.476.547
|% -9,98
|
|VESTL
|36,72
|2.602.448.601
|% 2,68
|
|SASA
|65,40
|2.439.769.549
|% 5,65
|
|THYAO
|69,05
|2.401.526.049
|% -2,54
|
|HEKTS
|54,25
|1.807.468.890
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,33
|1.508.606.975
|% -6,39
|
|EKGYO
|3,90
|911.546.783
|% -1,76
|
|YKBNK
|6,66
|1.455.482.821
|% -4,03
|
|SKBNK
|2,28
|516.037.543
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,63
|1.004.056.776
|% 3,58
|
|KATMR
|1,80
|363.331.225
|% 9,76
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4402
|18,4521
|% 0,21
|
|Euro
|17,8531
|17,8826
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,9889
|20,0891
|% 0,31
|
|Frank
|18,6042
|18,7163
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8889
|4,9135
|% 0,20
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,73
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.660
|6.738
|-24,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,04
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,54
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, VESTL
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 36 kaybederek (% -1.35 ) 2, 869
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, ESCAR, ERBOS, USAK, TEKTU, GSRAY, GRNYO, SMRTG, KATMR, ALKIM
-
17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ULUFA, ISGYO, SKBNK, PINSU, GLBMD, INVEO, COSMO
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17:04
SMRTG, AZTEK, TEZOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında