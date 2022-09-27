BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.09.2022 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065496
BIST
17:243.285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 24,79
|Açılış
|: 3.260
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
17:2418,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:2417,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0502
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:24972,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,62
|Açılış
|: 972,62
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CANTE
|109,10
|112.710.363
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|100.422.358
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.686.230
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|589.614.775
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|17.788.713
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.220.901
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|312.444.931
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.812.221
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.087.848.717
|% -9,88
|
|THYAO
|71,25
|4.285.104.932
|% 2,67
|
|GARAN
|19,87
|3.075.137.580
|% 3,11
|
|SASA
|69,40
|2.980.757.610
|% 4,60
|
|TSKB
|2,51
|2.891.386.131
|% -4,20
|
|YKBNK
|7,41
|2.884.331.264
|% 6,93
|
|TSKB
|2,51
|2.891.386.131
|% -4,20
|
|SKBNK
|2,06
|1.361.441.179
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,02
|2.129.462.766
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,41
|2.884.331.264
|% 6,93
|
|ISCTR
|7,94
|2.643.983.645
|% 3,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4815
|18,4870
|% 0,06
|
|Euro
|17,7791
|17,8015
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,8401
|19,9396
|% 0,90
|
|Frank
|18,6034
|18,7155
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8994
|4,9240
|% 0,13
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,99
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,91
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.684
|-25,00
|
|Tam
|6.624
|6.699
|20,00
|
|Yarım
|3.223
|3.275
|7,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|2,69
|
Seans Raporu
17:22
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, ARASE, ORCAY, ISFIN, KMPUR, CANTE
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17:35
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