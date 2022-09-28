BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.09.2022 17:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065726
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0631
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3975
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,0874
En Düşük
17,6326
18:05987,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 21,75
|Açılış
|: 987,66
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
988,92
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4906
|18,5213
|% 0,39
|
|Euro
|18,0290
|18,0891
|% 2,26
|
|Sterlin
|20,0813
|20,1821
|% 1,78
|
|Frank
|18,8701
|18,9837
|% 1,94
|
|Riyal
|4,8980
|4,9226
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|32,72
|
|Altın Gr.
|988
|988
|22,55
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.682
|6.790
|114,00
|
|Yarım
|3.251
|3.319
|56,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.660
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,33
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|2,66
|