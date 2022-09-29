BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.09.2022 16:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT200923T18_KESN_T1
Sözleşme No
0A94FEC20005A54B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A94FEC20005A54B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065943
BIST
17:003.145
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -53,43
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.143
17:0018,5377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0018,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:00985,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,72
|Açılış
|: 985,81
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BFREN
|1.390,40
|22.167.830
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|439.003.385
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.347.201
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.788.437
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|69,15
|3.139.329.302
|% 0,29
|
|ASELS
|30,36
|2.765.884.808
|% 5,64
|
|HEKTS
|55,45
|1.818.272.607
|% -6,81
|
|YKBNK
|7,11
|1.783.803.904
|% 0,71
|
|GARAN
|19,23
|1.533.674.932
|% -0,10
|
|SKBNK
|1,89
|871.568.647
|% 1,61
|
|TSKB
|2,46
|891.104.227
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,89
|1.101.149.129
|% 0,52
|
|ZOREN
|3,26
|859.194.428
|% -5,51
|
|YKBNK
|7,11
|1.783.803.904
|% 0,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5311
|18,5377
|% 0,11
|
|Euro
|18,0838
|18,1012
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,3113
|20,4132
|% 1,12
|
|Frank
|18,8067
|18,9200
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9188
|4,9435
|% 0,44
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,69
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.620
|6.684
|-97,00
|
|Yarım
|3.221
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,54
|87,54
|-0,51
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15NETAS
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 104 adet işlem
-
17:14BRLSM
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 980, 582 adet işlem
-
17:13ALARK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 037, 049 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 3, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 41, 239.00 milyon TL de
-
17:12TKFEN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 425, 253 adet işlem