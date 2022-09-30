BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.09.2022 17:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066374
BIST
17:063.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 17,48
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:0618,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:0618,0925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0649
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:06995,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,23
|Açılış
|: 995,16
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:04
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.946.469
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|480.986.326
|% 9,85
|
|CANTE
|129,80
|99.387.287
|% 9,54
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,13
|2.539.045.836
|% -7,82
|
|ELITE
|25,44
|31.185.148
|% -5,71
|
|PENTA
|387,70
|22.186.503
|% -5,32
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,60
|2.637.929.842
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,13
|2.539.045.836
|% -7,82
|
|SASA
|68,75
|2.217.209.874
|% 4,40
|
|ASELS
|29,24
|1.647.371.610
|% -2,21
|
|ALARK
|57,25
|1.568.662.074
|% 1,69
|
|ISGYO
|6,13
|2.539.045.836
|% -7,82
|
|EKGYO
|3,85
|1.348.303.092
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,10
|1.330.944.538
|% 1,00
|
|ODAS
|6,17
|1.133.704.366
|% 3,87
|
|TSKB
|2,44
|445.882.259
|% -2,79
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4960
|18,5120
|% 0,03
|
|Euro
|18,0817
|18,0925
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,5408
|20,6438
|% 0,16
|
|Frank
|18,8479
|18,9615
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9115
|4,9361
|% 0,06
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,63
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|61,00
|
|Tam
|6.694
|6.768
|36,00
|
|Yarım
|3.257
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,14
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|-1,84
|
Seans Raporu
17:04
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17:19NTGAZ
Yüzde 4.85 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 414, 789 adet işlem
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17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 41 kaybederek (% -0.07 ) 3, 438
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17:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, EKGYO, YKBNK
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17:18XU100
Endeks 3, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 39, 089.00 milyon TL de
-
17:18KAPLM
Yüzde 4.19 oranında artışla 73.30 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 071 adet işlem