BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.10.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066786
BIST
17:343.377
En Yüksek
|Değişim
|: 6,21%
|| 197,50
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.378
En Düşük
3.196
17:3418,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 15,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0600
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3418,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1152
|Açılış
|: 12,2184
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3315
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:341.007,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 19,13
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:34
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|100.166.492
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.135.131.750
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.574.336.076
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.299.770.187
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.365.840
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.938.646
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|30.427.028
|% -6,78
|
|THYAO
|77,20
|6.262.626.775
|% 9,35
|
|SASA
|70,75
|3.304.223.016
|% 3,74
|
|ASELS
|31,50
|2.402.952.388
|% 7,51
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.994.828
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.135.131.750
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,16
|2.043.296.967
|% 7,49
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.994.828
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,99
|497.431.059
|% 7,57
|
|TSKB
|2,66
|581.506.567
|% 8,57
|
|HALKB
|7,67
|1.585.461.001
|% 9,89
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5271
|18,5549
|% 0,29
|
|Euro
|18,2234
|18,2515
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,8630
|20,9676
|% 1,26
|
|Frank
|18,7021
|18,8148
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9173
|4,9419
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|26,18
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|19,13
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.759
|6.827
|95,00
|
|Yarım
|3.288
|3.334
|43,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,88
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,86
|
Seans Raporu
17:34
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 59 artarak (% 7.13 ) 3, 704
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17:49
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17:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
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17:49XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 19 üstünde . İşlem hacmi 56, 323.00 milyon TL de
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17:49ZOREN
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 819, 117 adet işlem