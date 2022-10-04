BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.10.2022 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD210525T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A95B142001FFA24
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A95B142001FFA24 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067018
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,3190
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5535
En Düşük
18,1735
18:051.030,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 16,36
|Açılış
|: 1.030,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.031,22
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5644
|18,5785
|% 0,15
|
|Euro
|18,5384
|18,5460
|% 1,75
|
|Sterlin
|21,1541
|21,2602
|% 1,03
|
|Frank
|18,8684
|18,9820
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9261
|4,9508
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,30
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,00
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.867
|6.959
|86,00
|
|Yarım
|3.346
|3.400
|43,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.700
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,19
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,28
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|2,98
|