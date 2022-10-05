BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.10.2022 17:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067526
BIST
17:443.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 19,33
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:4418,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:4418,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:441.015,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,17
|Açılış
|: 1.015,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:44
|EGEEN
|2.591,80
|298.042.759
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|138.962.943
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|79.078.497
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|242.821.223
|% 9,96
|
|CRFSA
|40,28
|137.664.706
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|131.723.326
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.400
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|RODRG
|34,14
|5.952.231
|% -8,23
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|THYAO
|84,65
|5.339.763.724
|% -0,06
|
|SASA
|86,85
|4.098.478.905
|% 1,94
|
|SISE
|29,94
|4.016.918.550
|% 1,63
|
|ASELS
|31,56
|2.895.156.572
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|2.204.664.029
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.204.664.029
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.707.408.533
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,91
|2.003.009.917
|% 0,08
|
|ISCTR
|8,36
|1.234.269.865
|% 0,12
|
|ODAS
|7,54
|1.081.682.073
|% 3,71
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5867
|% 0,01
|
|Euro
|18,1844
|18,1887
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,5736
|20,6768
|% -0,45
|
|Frank
|18,6298
|18,7420
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,02
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,81
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.813
|6.872
|-59,00
|
|Yarım
|3.319
|3.360
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,34
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,75
|96,75
|2,33
|
Seans Raporu
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