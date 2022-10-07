BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.10.2022 17:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069009
BIST
16:483.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,11
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:4818,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:4818,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0654
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:481.016,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.017,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KONYA
|1.490,50
|130.903.809
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|236.861.356
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.406.902.551
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.194.490
|% 9,92
|
|KRONT
|53,50
|70.494.029
|% 9,68
|
|INFO
|8,69
|130.306.621
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.945.984
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,05
|4.320.480.001
|% -0,77
|
|SASA
|86,65
|3.762.505.369
|% 1,70
|
|SISE
|29,76
|3.199.110.515
|% 1,02
|
|ASELS
|31,50
|2.594.307.751
|% 0,19
|
|EKGYO
|4,29
|1.750.464.075
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,29
|1.750.464.075
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,11
|1.438.973.481
|% -0,37
|
|AKBNK
|12,77
|1.701.252.258
|% -1,01
|
|ODAS
|7,47
|976.571.266
|% 2,75
|
|ISCTR
|8,31
|981.868.231
|% -0,48
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5874
|% 0,02
|
|Euro
|18,1147
|18,1223
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,6156
|20,7190
|% -0,24
|
|Frank
|18,6370
|18,7493
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,80
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.898
|-41,00
|
|Tam
|6.832
|6.887
|-44,00
|
|Yarım
|3.329
|3.367
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|1,72
|