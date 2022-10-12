BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.10.2022 17:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071240
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05997,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 997,00
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|91.888.476
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|617.833.429
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|347.001.227
|% 9,97
|
|ELITE
|31,36
|51.688.705
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|KTSKR
|37,54
|414.595.299
|% -5,91
|
|KONTR
|90,30
|1.984.475.766
|% -0,50
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|PGSUS
|265,60
|955.210.640
|% 0,80
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% -0,51
|
|ULUUN
|32,68
|631.996.973
|% 3,61
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|AKFGY
|3,98
|575.086.002
|% -2,93
|
|KLGYO
|1,67
|217.937.486
|% 5,03
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% -0,51
|
|KATMR
|1,77
|177.795.379
|% 4,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5729
|18,5790
|% -0,03
|
|Euro
|17,9918
|18,0215
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5348
|20,6378
|% 0,99
|
|Frank
|18,5399
|18,6516
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,03
|
|Altın Gr.
|996
|997
|0,69
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.715
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-2,37
|