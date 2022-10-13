BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.10.2022 17:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071711
BIST
17:593.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 34,81
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:5918,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:5918,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1185
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:59984,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -13,87
|Açılış
|: 984,92
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:57
|KAPLM
|75,90
|32.320.893
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|41.301.073
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|208.603.156
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|97.916.673
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|27,84
|10.685.235
|% -9,96
|
|HKTM
|66,45
|112.245.095
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.431.802
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,48
|31.950.050
|% -9,69
|
|THYAO
|87,65
|7.918.794.164
|% 3,00
|
|SASA
|87,25
|3.589.667.035
|% 6,53
|
|AKBNK
|13,05
|2.543.382.662
|% 0,93
|
|PETKM
|14,68
|2.479.187.949
|% 0,20
|
|ASELS
|31,10
|2.022.214.559
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,16
|1.376.595.594
|% 0,48
|
|YKBNK
|8,36
|1.961.327.754
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,24
|1.753.973.457
|% -0,12
|
|ODAS
|8,14
|1.644.100.292
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,05
|2.543.382.662
|% 0,93
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5753
|18,5797
|% 0,08
|
|Euro
|18,0965
|18,1175
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,7990
|20,9033
|% 1,22
|
|Frank
|18,4269
|18,5379
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-20,18
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-14,36
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.659
|6.718
|-75,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,23
|
|B. Petrol
|92,90
|92,90
|0,45
|
Seans Raporu
17:57
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