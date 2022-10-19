BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.10.2022 17:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072923
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1004
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
18:05976,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,15
|Açılış
|: 976,33
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5897
|18,5958
|% 0,06
|
|Euro
|18,1932
|18,2066
|% -0,67
|
|Sterlin
|20,8534
|20,9580
|% -0,61
|
|Frank
|18,4498
|18,5609
|% -0,93
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-20,20
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,16
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.648
|6.739
|-25,00
|
|Yarım
|3.239
|3.295
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
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17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem