BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.10.2022 17:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073115
BIST
17:233.924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 43,17
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:2318,5851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:2318,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1141
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3067
En Düşük
18,1338
17:23980,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,58
|Açılış
|: 980,95
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
981,88
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MRSHL
|300,30
|27.611.055
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|212.652.240
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|93.964.497
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.921.386
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|16.772.168
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,60
|52.515.831
|% -4,51
|
|GLBMD
|10,40
|24.434.712
|% -4,15
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|ISSEN
|45,34
|91.453.212
|% -3,78
|
|THYAO
|99,80
|6.961.075.182
|% 2,46
|
|YKBNK
|9,92
|4.991.494.743
|% 1,95
|
|AKBNK
|15,99
|4.591.630.553
|% 1,78
|
|HALKB
|9,13
|4.310.164.780
|% 7,16
|
|TUPRS
|368,50
|3.692.642.368
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,51
|3.277.245.631
|% 1,35
|
|YKBNK
|9,92
|4.991.494.743
|% 1,95
|
|HALKB
|9,13
|4.310.164.780
|% 7,16
|
|VAKBN
|9,30
|3.567.720.613
|% 8,14
|
|TSKB
|2,82
|1.060.489.590
|% 1,08
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5809
|18,5851
|% -0,06
|
|Euro
|18,2782
|18,2877
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9875
|21,0928
|% 1,09
|
|Frank
|18,5057
|18,6172
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,10
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|11,46
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.653
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,21
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,95
|
Seans Raporu
17:23
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17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 9 artarak (% 1.01 ) 3, 474
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ETILR, YEOTK, SMRTG, YAPRK, VANGD, HUBVC, ZEDUR, CMBTN, YAYLA
-
17:38
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17:38
BRKO, DERIM, ISMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:37TUREX
Yüzde 5.79 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 498 adet işlem