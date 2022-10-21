BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.10.2022 17:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073323
BIST
17:233.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 41,36
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.948
En Düşük
3.888
17:2318,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:2318,2039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:23980,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,22
|Açılış
|: 980,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:23
|NTHOL
|12,98
|208.051.494
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|560.288.056
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.670.872
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.427.868
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|172.332.552
|% 10,00
|
|ETILR
|8,77
|84.629.097
|% -5,50
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|29,02
|102.748.852
|% -4,10
|
|ULUFA
|4,39
|24.162.736
|% -3,52
|
|HKTM
|70,45
|51.396.257
|% -3,23
|
|THYAO
|98,00
|4.914.819.906
|% -1,06
|
|EKGYO
|4,67
|2.830.648.721
|% 3,78
|
|SISE
|31,66
|2.762.989.777
|% 0,96
|
|TUPRS
|373,70
|2.424.706.880
|% 1,49
|
|SASA
|92,05
|2.370.664.372
|% 7,98
|
|EKGYO
|4,67
|2.830.648.721
|% 3,78
|
|TSKB
|2,93
|1.028.403.835
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,99
|637.462.108
|% 4,19
|
|YKBNK
|9,63
|2.290.144.586
|% -0,62
|
|VAKBN
|9,06
|1.646.549.155
|% 2,60
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5902
|18,6003
|% -0,03
|
|Euro
|18,1924
|18,2039
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7524
|20,8565
|% -0,37
|
|Frank
|18,4114
|18,5224
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|12,15
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-7,00
|
|Tam
|6.652
|6.766
|57,00
|
|Yarım
|3.241
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,08
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|0,95
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38ATLAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 676, 456 adet işlem
-
17:37ORCAY
Yüzde 5.74 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 278, 021 adet işlem
-
17:36KONYA
Yüzde 6.56 oranında artışla 2, 189.90 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 759 adet işlem
-
17:35EUREN
Yüzde 9.78 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 081 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 99 artarak (% 0.65 ) 4, 302