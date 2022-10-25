BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.10.2022 17:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074075
BIST
17:123.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,34
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:1218,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:1218,4893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1576
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:12991,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,41
|Açılış
|: 991,74
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DAPGM
|59,95
|75.116.957
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|34.788.470
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.336.814
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.777.304
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.510.806
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|74.076.311
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|66.685.330
|% -9,95
|
|THYAO
|100,90
|5.499.315.143
|% 1,41
|
|SISE
|33,82
|3.945.049.392
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,55
|3.050.147.743
|% 0,58
|
|SASA
|105,20
|2.908.534.054
|% 5,20
|
|ISCTR
|9,91
|2.659.956.160
|% 2,59
|
|TSKB
|3,18
|1.739.169.599
|% 9,66
|
|SKBNK
|2,14
|1.161.412.083
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,57
|2.248.506.318
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,56
|2.582.862.971
|% 2,03
|
|ISCTR
|9,91
|2.659.956.160
|% 2,59
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5918
|18,5994
|% 0,09
|
|Euro
|18,4776
|18,4912
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,2904
|21,3972
|% 1,79
|
|Frank
|18,6058
|18,7179
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% -0,02
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|8,96
|
|Altın Gr.
|993
|993
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.756
|18,00
|
|Tam
|6.682
|6.779
|10,00
|
|Yarım
|3.256
|3.311
|6,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.657
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|1,13
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 065 adet işlem
-
17:24BAYRK
Yüzde 9.91 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 586 adet işlem
-
17:23POLHO
Yüzde 4.11 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 863, 878 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 78 artarak (% 0.34 ) 4, 365
-
17:21XU100
Endeks 3, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 72, 838.00 milyon TL de