BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.10.2022 16:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074359
BIST
17:263.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,98
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:2618,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:2618,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1048
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:26997,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,50
|Açılış
|: 997,29
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DITAS
|38,50
|23.173.317
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.707.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|100.028.379
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|191.065.032
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|59.955.607
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
|15,70
|31.971.297
|% -5,54
|
|ACSEL
|58,85
|70.898.888
|% -5,08
|
|THYAO
|100,00
|4.686.535.782
|% -0,50
|
|AKBNK
|15,77
|3.116.531.661
|% 1,61
|
|ASELS
|32,92
|2.770.370.270
|% 3,20
|
|TUPRS
|367,30
|2.333.562.614
|% -1,92
|
|SISE
|33,62
|2.289.016.290
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,57
|1.733.102.550
|% 0,88
|
|TSKB
|3,12
|1.055.948.301
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,09
|703.340.636
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,77
|3.116.531.661
|% 1,61
|
|ODAS
|8,03
|1.514.109.404
|% 4,15
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6061
|% 0,02
|
|Euro
|18,6495
|18,6579
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,4554
|21,5630
|% 0,84
|
|Frank
|18,7260
|18,8388
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,02
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,27
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,20
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.713
|6.788
|30,00
|
|Yarım
|3.271
|3.315
|14,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|1,20
|
Seans Raporu
17:24
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17:39IHLGM
Yüzde 4.44 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 537, 071 adet işlem
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17:38CANTE
Yüzde 9.61 oranında artışla 140.30 lira fiyatla işlem gören hissede 652, 831 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 38 kaybederek (% -0.17 ) 4, 344
-
17:37XU100
Endeks 3, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 55, 345.00 milyon TL de
-
17:37ZRGYO
Yüzde 4.08 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 892, 571 adet işlem