BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.10.2022 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/10/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074692
BIST
17:083.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -44,60
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:0818,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:0818,7004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0700
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:08994,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,40
|Açılış
|: 994,02
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:07
|FONET
|13,75
|138.280.117
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.892.553
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.087.990
|% 9,99
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|KFEIN
|25,72
|37.127.928
|% -5,16
|
|GESAN
|154,60
|137.617.893
|% -5,15
|
|THYAO
|98,70
|7.785.828.916
|% -0,10
|
|PETKM
|13,43
|2.430.970.461
|% 0,45
|
|SISE
|33,28
|2.305.520.711
|% -2,12
|
|TUPRS
|374,00
|2.304.460.105
|% 1,66
|
|EREGL
|30,12
|2.059.736.980
|% -2,21
|
|EKGYO
|4,48
|1.449.961.343
|% -1,97
|
|TSKB
|3,09
|991.444.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,10
|427.104.250
|% 0,96
|
|PETKM
|13,43
|2.430.970.461
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,45
|1.627.926.974
|% -2,88
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6109
|% 0,02
|
|Euro
|18,6765
|18,6908
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,5147
|21,6226
|% -0,23
|
|Frank
|18,7220
|18,8348
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,07
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-1,28
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-48,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
|