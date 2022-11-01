BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.11.2022 17:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075945
BIST
17:284.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 64,43
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:2818,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:2818,4092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:28984,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,60
|Açılış
|: 984,47
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GESAN
|180,40
|309.707.425
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.781.385
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.763.145
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.259.377
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.276.405
|% 9,98
|
|YKSLN
|10,72
|113.125.294
|% -9,76
|
|TRCAS
|21,78
|325.720.907
|% -8,56
|
|LIDER
|48,60
|148.431.400
|% -8,30
|
|VERTU
|32,96
|161.742.378
|% -7,93
|
|PNSUT
|46,90
|84.704.922
|% -7,86
|
|THYAO
|102,00
|5.662.490.963
|% 0,69
|
|SASA
|129,30
|3.950.573.147
|% 7,57
|
|ASELS
|33,24
|3.416.559.385
|% 3,17
|
|SISE
|33,00
|3.240.082.736
|% -0,66
|
|AKBNK
|14,63
|2.813.277.695
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,49
|2.614.371.225
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,29
|2.501.972.317
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,11
|2.272.968.805
|% -2,25
|
|TSKB
|2,99
|574.161.152
|% -0,66
|
|AKBNK
|14,63
|2.813.277.695
|% 0,07
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6244
|% 0,10
|
|Euro
|18,4010
|18,4092
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,3487
|21,4557
|% 0,42
|
|Frank
|18,5791
|18,6910
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,34
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,04
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.622
|6.680
|29,00
|
|Yarım
|3.227
|3.264
|15,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,28
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|1,69
|