BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.11.2022 17:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076281
BIST
17:184.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 18,06
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:1818,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:1818,4243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0651
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:18988,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,65
|Açılış
|: 988,87
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:18
|PRKAB
|34,10
|272.638.995
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.274.971
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.862.062
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|85.296.907
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.196.864
|% 9,98
|
|ERBOS
|158,70
|257.596.211
|% -8,27
|
|LIDER
|44,34
|55.741.212
|% -8,12
|
|YAPRK
|48,46
|41.464.736
|% -7,52
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,22
|113.005.555
|% -5,41
|
|ASELS
|36,06
|7.123.394.480
|% 8,16
|
|THYAO
|101,30
|4.979.510.145
|% -1,07
|
|SASA
|125,90
|2.873.212.888
|% -4,26
|
|EREGL
|30,44
|2.378.242.060
|% 2,56
|
|TUPRS
|398,70
|2.361.068.946
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,56
|1.536.937.951
|% 1,11
|
|TSKB
|3,11
|858.544.564
|% 4,71
|
|SKBNK
|2,02
|508.013.406
|% 1,00
|
|ISCTR
|9,04
|2.130.043.827
|% -3,62
|
|ODAS
|8,39
|1.873.584.477
|% 7,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6195
|18,6222
|% 0,19
|
|Euro
|18,4096
|18,4248
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,3171
|21,4240
|% 0,14
|
|Frank
|18,6025
|18,7146
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% 0,16
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,18
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|47,00
|
|Tam
|6.662
|6.714
|19,00
|
|Yarım
|3.246
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,07
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|-0,26
|
Seans Raporu
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