BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.11.2022 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076584
BIST
18:004.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,45
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0018,2385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0462
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
18:00975,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,24
|Açılış
|: 975,21
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|ISBIR
|73,70
|7.512.357
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.044.732
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.895.840
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|40.778.332
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.924.915
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|130.582.703
|% -9,94
|
|CMBTN
|397,00
|63.653.353
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|1.677.700
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,80
|201.480.001
|% -7,83
|
|THYAO
|101,90
|10.339.811.846
|% 1,09
|
|TUPRS
|408,00
|5.264.493.398
|% 3,29
|
|ASELS
|34,50
|4.626.579.505
|% -3,85
|
|SASA
|136,30
|4.445.650.993
|% 7,83
|
|PETKM
|13,94
|2.615.582.493
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,52
|1.698.099.704
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,68
|2.551.915.069
|% -3,23
|
|YKBNK
|8,76
|2.368.378.731
|% -1,79
|
|ODAS
|8,64
|1.698.864.157
|% 2,13
|
|TSKB
|3,03
|606.025.760
|% -2,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6157
|% -0,01
|
|Euro
|18,2128
|18,2385
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8325
|20,9370
|% -1,52
|
|Frank
|18,3448
|18,4553
|% -0,79
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% -0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-7,19
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.560
|6.625
|-52,00
|
|Yarım
|3.196
|3.239
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.618
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,07
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,99
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem