BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.11.2022 17:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077511
BIST
17:054.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 117,93
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:0518,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:0518,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1135
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:051.003,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.003,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BFREN
|2.332,90
|92.596.593
|% 10,00
|
|POLTK
|968,00
|24.003.388
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|5.001.886.770
|% 9,97
|
|KONYA
|2.551,00
|213.942.793
|% 9,96
|
|DESA
|39,08
|62.552.187
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.114.387
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,33
|139.478.186
|% -8,32
|
|EGEPO
|14,37
|31.227.399
|% -8,18
|
|BTCIM
|38,80
|42.795.282
|% -7,75
|
|EKGYO
|4,77
|3.958.600.554
|% 3,70
|
|ODAS
|8,84
|1.494.210.116
|% -0,90
|
|PGSUS
|353,60
|927.333.238
|% 1,32
|
|KONTR
|123,60
|756.795.155
|% 1,48
|
|MIATK
|87,30
|739.363.800
|% 4,99
|
|SEGYO
|1,80
|94.222.857
|% 7,78
|
|CONSE
|8,78
|406.209.093
|% -2,88
|
|IHLGM
|0,99
|37.757.136
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,26
|123.427.342
|% -0,31
|
|PSGYO
|6,56
|213.858.852
|% -0,30
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5788
|18,5943
|% 0,15
|
|Euro
|18,5868
|18,6048
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,2570
|21,3636
|% 0,92
|
|Frank
|18,7223
|18,8351
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.712
|6.762
|128,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|-0,40
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 17 artarak (% 2.96 ) 3, 830
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EREGL, GARFA, COSMO, ESCAR, VKFYO, DOGUB, SNKRN, BIOEN, IMASM, PRDGS
-
17:20
KOZAA, VAKKO, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:20
DEVA, KRPLS, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:20VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 448, 593 adet işlem