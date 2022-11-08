BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.11.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 08 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078080
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1187
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1961
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
18,7368
En Düşük
18,4643
18:051.020,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 25,74
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5852
|18,5992
|% 0,66
|
|Euro
|18,7179
|18,7264
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,3939
|21,5011
|% 0,83
|
|Frank
|18,7818
|18,8949
|% 0,87
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|38,44
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|25,93
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.811
|6.880
|132,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|65,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,46
|
|B. Petrol
|97,82
|97,82
|-0,10
|