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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

10.11.2022 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

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Türkçe
İşlem İptali

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079253


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AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
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Altın Gr. 1.043 1.043 24,80  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.919 7.008 148,00  
Yarım 3.371 3.426 72,00  
Çeyrek 1.691 1.712 36,00  
Gümüş.Ons 21,69 21,71 0,67  
Gümüş Gr. 12,94 12,95 0,39  
B. Petrol 93,56 93,56 0,91  
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