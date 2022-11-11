BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.11.2022 17:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079567
BIST
17:454.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -24,44
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
17:4518,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0607
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:4519,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2418
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:451.047,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.047,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:45
|TMPOL
|31,24
|45.966.690
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|201.963.479
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.682.797
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|56.437.886
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|21.987.388
|% -10,00
|
|KZBGY
|16,53
|245.918.858
|% -9,97
|
|GLBMD
|10,95
|51.494.724
|% -9,95
|
|TURGG
|264,20
|38.835.522
|% -9,02
|
|ETILR
|9,39
|37.783.588
|% -6,01
|
|THYAO
|111,90
|8.525.984.001
|% -1,32
|
|EREGL
|36,30
|6.382.145.029
|% -3,30
|
|ASELS
|38,66
|5.846.456.945
|% 1,63
|
|PETKM
|14,18
|3.834.738.938
|% -2,07
|
|EKGYO
|5,18
|3.394.158.862
|% -3,72
|
|EKGYO
|5,18
|3.394.158.862
|% -3,72
|
|ODAS
|10,63
|3.261.380.371
|% 6,51
|
|YKBNK
|9,62
|2.927.701.205
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,15
|600.892.815
|% -3,59
|
|PETKM
|14,18
|3.834.738.938
|% -2,07
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5338
|18,5506
|% 0,33
|
|Euro
|19,0686
|19,0936
|% 1,28
|
|Sterlin
|21,6798
|21,7885
|% 0,40
|
|Frank
|19,3984
|19,5152
|% 1,71
|
|Riyal
|4,9174
|4,9421
|% 0,29
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,57
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.918
|7.042
|24,00
|
|Yarım
|3.360
|3.443
|12,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,79
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|2,68
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem