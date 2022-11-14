BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.11.2022 17:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 14 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079838
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0646
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0477
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2822
En Düşük
19,1054
17:591.060,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.060,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6095
|% 0,35
|
|Euro
|19,2525
|19,2679
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,8807
|21,9905
|% -0,09
|
|Frank
|19,6999
|19,8185
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|6,70
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.005
|7.144
|126,00
|
|Yarım
|3.402
|3.493
|62,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.746
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,26
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|-2,76
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN