BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.11.2022 18:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080136
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1476
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.060,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.059,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6104
|18,6161
|% 0,07
|
|Euro
|19,3612
|19,3681
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,1422
|22,2532
|% 1,55
|
|Frank
|19,6358
|19,7541
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9374
|4,9622
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.028
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.413
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|-0,89
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
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