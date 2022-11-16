BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.11.2022 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080478
BIST
17:344.705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 48,41
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:3418,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:3419,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0786
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:341.063,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.064,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:34
|CONSE
|11,44
|381.480.176
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.545.381
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.803.634
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.315.350
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.182.927
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.238.384
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.367.945
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.447.502
|% -9,95
|
|THYAO
|106,30
|9.235.041.366
|% -2,48
|
|YKBNK
|11,47
|7.918.607.469
|% 6,30
|
|ISCTR
|10,24
|6.617.018.053
|% 5,24
|
|AKBNK
|17,15
|6.336.674.763
|% 5,93
|
|EREGL
|37,36
|5.481.546.994
|% -0,64
|
|YKBNK
|11,47
|7.918.607.469
|% 6,30
|
|ISCTR
|10,24
|6.617.018.053
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,41
|1.413.683.536
|% 2,99
|
|EKGYO
|5,63
|3.054.061.968
|% 1,26
|
|TSKB
|3,42
|1.721.223.350
|% 4,91
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6096
|18,6158
|% 0,08
|
|Euro
|19,3420
|19,3500
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,0463
|22,1569
|% 0,21
|
|Frank
|19,7030
|19,8217
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,03
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,31
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.058
|7.177
|-18,00
|
|Yarım
|3.428
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,05
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,38
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49ULKER
Yüzde 5.15 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 719 adet işlem
-
17:48AKBNK
Yüzde 5.74 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 576, 136 adet işlem
-
17:47ARZUM
Yüzde 9.35 oranında artışla 24.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 492 adet işlem
-
17:45VBTYZ
Yüzde 8.52 oranında artışla 45.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 485 adet işlem
-
17:44KLRHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 576, 838 adet işlem