BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.11.2022 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080933
BIST
17:404.514
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -154,10
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:4018,6251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 92,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 92,8600
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:4019,2719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0611
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0900
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:4012,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -0,29
|Açılış
|: 12,53
|
|Önceki Kapanış
|: 12,82
|
12,89
En Düşük
12,43
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ISSEN
|73,70
|147.221.965
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.455.476
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.455.476
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|137.430.766
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.985.720
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.805.310
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.310.256
|% -10,00
|
|YEOTK
|98,30
|345.782.784
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.333.765.459
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|76.538.623
|% -9,98
|
|THYAO
|106,90
|11.626.368.024
|% 2,20
|
|EREGL
|37,00
|6.960.052.292
|% -0,11
|
|ASELS
|40,90
|6.056.956.826
|% 2,66
|
|KONTR
|194,10
|4.455.284.959
|% -9,97
|
|KOZAL
|264,60
|3.611.905.456
|% 7,96
|
|EKGYO
|5,45
|2.060.638.495
|% -1,45
|
|VAKBN
|9,27
|3.467.250.098
|% -9,91
|
|ALBRK
|3,15
|1.117.673.317
|% 2,27
|
|YKBNK
|10,30
|3.551.324.570
|% -6,11
|
|HALKB
|9,26
|3.260.728.360
|% -9,92
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6136
|% 0,13
|
|Euro
|19,2482
|19,2624
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,9056
|22,0154
|% -0,82
|
|Frank
|19,4843
|19,6017
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9371
|4,9619
|% 0,15
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,45
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.007
|7.124
|-38,00
|
|Yarım
|3.403
|3.483
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,32
|
|B. Petrol
|91,71
|91,71
|-1,15
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -161, 71 kaybederek (% -3.17 ) 4, 934
-
17:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, VAKBN, ALBRK
-
17:53XU100
Endeks 4, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 19 altında . İşlem hacmi 105, 052.00 milyon TL de
-
17:52VAKBN
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 9.27 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 556, 613 adet işlem
-
17:51MNDRS
Yüzde -9.42 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 101, 371 adet işlem