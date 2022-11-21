BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.11.2022 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081443
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0519,0809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1541
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:0519,1800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1300
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2250
En Düşük
19,1500
18:051.038,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.038,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.038,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6177
|18,6195
|% 0,05
|
|Euro
|19,0752
|19,0817
|% -0,80
|
|Sterlin
|21,8817
|21,9915
|% -0,75
|
|Frank
|19,3488
|19,4654
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9395
|4,9642
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-14,38
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|-7,32
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.956
|7.055
|-76,00
|
|Yarım
|3.384
|3.449
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.724
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,74
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-4,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de