BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.11.2022 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081632
BIST
17:424.766
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 195,23
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
17:4218,6155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
17:4219,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0477
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
17:421.044,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.044,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler17:40
|HEKTS
|41,14
|4.766.993.878
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|120.794.914
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|42.405.048
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|90.234.832
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|86.385.793
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|22.271.982
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|MZHLD
|154,50
|131.879.007
|% -8,80
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|EREGL
|40,48
|9.024.670.352
|% 7,37
|
|THYAO
|109,30
|8.897.765.956
|% 2,25
|
|KRDMD
|13,59
|6.403.760.787
|% 3,35
|
|SASA
|149,40
|5.222.240.687
|% 9,93
|
|YKBNK
|11,45
|4.906.599.962
|% 0,35
|
|EKGYO
|6,07
|4.647.266.931
|% 5,02
|
|KRDMD
|13,59
|6.403.760.787
|% 3,35
|
|YKBNK
|11,45
|4.906.599.962
|% 0,35
|
|ISCTR
|10,11
|3.486.813.356
|% 3,69
|
|SKBNK
|2,48
|717.907.614
|% 1,22
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6313
|% 0,06
|
|Euro
|19,1025
|19,1197
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,0449
|22,1555
|% 0,47
|
|Frank
|19,4679
|19,5851
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% -0,05
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.996
|7.072
|0,00
|
|Yarım
|3.398
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,65
|0,16
|
|B. Petrol
|88,30
|88,30
|0,85
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de
-
17:56TATGD
Yüzde 9.77 oranında artışla 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 988 adet işlem
-
17:55EDIP
Yüzde 9.88 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 924, 014 adet işlem