BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.11.2022 22:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081868
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6249
En Düşük
18,5826
18:0519,4543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0873
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,4543
En Düşük
19,3426
18:051.046,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.046,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.048,56
En Düşük
1.046,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6158
|18,6174
|% -0,02
|
|Euro
|19,2800
|19,4543
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,3660
|22,4782
|% -0,13
|
|Frank
|19,6631
|19,7816
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-1,74
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.019
|7.101
|-5,00
|
|Yarım
|3.414
|3.472
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,02
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-3,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem