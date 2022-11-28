BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.11.2022 17:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/11/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082643
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6554
En Düşük
18,6070
18:0519,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0612
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3196
En Düşük
19,2462
18:051.043,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.043,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.044,67
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6316
|18,6508
|% 0,13
|
|Euro
|19,2437
|19,3196
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,2286
|22,3401
|% 0,18
|
|Frank
|19,5478
|19,6655
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.964
|7.052
|16,00
|
|Yarım
|3.377
|3.448
|8,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.723
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem