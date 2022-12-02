BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.12.2022 17:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/12/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084039
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.076,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,88
|Açılış
|: 1.076,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6247
|18,6270
|% -0,03
|
|Euro
|19,6067
|19,6346
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8362
|22,9507
|% 0,40
|
|Frank
|19,7980
|19,9173
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9414
|4,9661
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,29
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.077
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.198
|7.272
|-2,00
|
|Yarım
|3.491
|3.555
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,22
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS